İbo'da Aralarında!Öldü Denilen 12 Ünlü...

1. Kenan Işık

Sosyal medya her geçen gün daha da geniş kitleleri içine almasıyla birlikte trollemeler de aynı hızla büyümeye devam ediyor. Bu trollemeler ise bazen ünlüler hakkında öldü haberleri çıkarılarak acımasız seviyelere ulaşabiliyor. Türkiye ve dünyada sık sık gördüğümüz sahte ölüm haberleri bizlere her salatalık gösterene tuzlukla koşmamamız gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.



Kim 500 Milyar İster programıyla hayatımızda büyük yer edinen Kenan Işık yurtdışında bir otelde ayağı kayarak bir kaza geçirmişti. Birkaç yıl önce yaşanan bu talihsiz kaza sonucu komyaya giren Kenan Işık hakkında sık sık öldü haberleri çıksa da sanatçı hala komada ve tedavisi sürüyor.



2. Özkan Uğur



2013’de Twitter trollüne kurban giden bir başka kişi Özkan Uğur oldu. Kanser tehşisi konuldu haberlerinin ardından internette yayılan öldü söylentilerine Özkan Uğur, “Ölmedim, evde oturuyorum” cevabını vermişti

3. Cesar Millan



Ünlü şovmen Cesar Millian, namı diğer “Köpeklere fısıldayan adam” internette çıkan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti haberlerinin kurbanı olmuştu. Kısa sürede şovmenin yardımına hayvanseverler koşarak haberleri yalanlamışlardı.

4. Matt Damon



2014’de çölün ortasında hayatını kaybettiğini televizyondan izleyen ünlü aktör Matt Damon da bu furyanın kurbanlarından bir tanesi oldu. Damon kısa sürede haberleri yalanladı.



5. Cem Adrian



2013’de açılan bir hashtag ile kısa sürede öldüğü ilan edilen ünlü sanatçı Cem Adrian, taziye mesajlarının ardından. “Ölmedim. Arkadaşlar şaka yapmış.” açıklamalarında bulunmuştu.

6. Britney Spears



2009’da ilk Twitter kullanan ünlülerden olan Britney Spears’ın hesabı hacklendi ve hackerlar tarafından trafik kazasında hayatını kaybettiği söylendi. Haber kısa zamanda dünyada şok etkisi yaratsa da kısa sürede yalanlandı.

7. Teoman



2013’de trafik kazası geçirdiği iddiası ortaya atılan Teoman kısa sürede haberleri yalanlamıştı. Bunun yanı sıra ünlü sanatçının sürekli olarak müziği bıraktı bırakmadı haberleri ise hala dönüyor.

8. Macaulay Culkin



Efsane ‘Evde Tek Başına’ film serisinden sevdiğimiz ve büyüyünce ‘Buna nolmuş?’ dediğimiz Macaulay Culkin de ölüm haberleri çıkan ünlüler arasındaydı. Geçtiğimiz yıllarda ünlü aktör için sürekli “yüksek dozdan öldü” haberleri çıkarıldı.



9. İbrahim Tatlıses



Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in başından vurulması ve sonrasında uzun süre hastanede kalması Türkiye’nin gündemini uzunca süre meşgul etmişti. Haber sitelerinin kurbanı olan Tatlıses tam 4 kez öldürülmüştü.

10. Eminem



Rap dünyasının en büyük isimlerinden olan Eminem’i tanımayanımız yoktur… Geçtiğimiz yıllarda büyük bir trolle kurban giden başarılı sanatçının ölüm haberi kısa zamanda herkesi inandırmıştı. Bunun en büyük sebebi ise servis edilen haber görsellerinin altından CBS imzası olmasıydı.

11. Ara Güler



1928 doğumlu ünlü fotoğrafçı Ara Güler de bu furyaya kurban olan ünlüler arasındaydı. Bir hastanede tedavi gördüğü sırada ölüm haberleri ortalığı kasıp kavurmuştu. Ara Güler’in ise ertesi gün hastaneden verdiği cevap netti.

12. Sylvester Stallone



Ve son olarak gündemimizi meşgul eden Sylvester Stallone öldü haberlerine gelelim. Stallone geçtiğimiz yıllarda da böyle bir trolle maruz kalmıştı. Ünlü aktör öldü haberlerini bizzat kendisi açıklama yaparak yalanladı