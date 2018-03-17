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Bu haber 17 Mart 2018 22:43:23 Tarihinde eklenmiştir.

İbo'da Aralarında!Öldü Denilen 12 Ünlü...

Sosyal medya her geçen gün daha da geniş kitleleri içine almasıyla birlikte trollemeler de aynı hızla büyümeye devam ediyor. Bu trollemeler ise bazen ünlüler hakkında öldü haberleri çıkarılarak acımasız seviyelere ulaşabiliyor. Türkiye ve dünyada sık sık gördüğümüz sahte ölüm haberleri bizlere her salatalık gösterene tuzlukla koşmamamız gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

İbo'da Aralarında!Öldü Denilen 12 Ünlü...

Sosyal medya her geçen gün daha da geniş kitleleri içine almasıyla birlikte trollemeler de aynı hızla büyümeye devam ediyor. Bu trollemeler ise bazen ünlüler hakkında öldü haberleri çıkarılarak acımasız seviyelere ulaşabiliyor. Türkiye ve dünyada sık sık gördüğümüz sahte ölüm haberleri bizlere her salatalık gösterene tuzlukla koşmamamız gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

1. Kenan Işık

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Kim 500 Milyar İster programıyla hayatımızda büyük yer edinen Kenan Işık yurtdışında bir otelde ayağı kayarak bir kaza geçirmişti. Birkaç yıl önce yaşanan bu talihsiz kaza sonucu komyaya giren Kenan Işık hakkında sık sık öldü haberleri çıksa da sanatçı hala komada ve tedavisi sürüyor.

2. Özkan Uğur

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2013’de Twitter trollüne kurban giden bir başka kişi Özkan Uğur oldu. Kanser tehşisi konuldu haberlerinin ardından internette yayılan öldü söylentilerine Özkan Uğur, “Ölmedim, evde oturuyorum” cevabını vermişti

3. Cesar Millan

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Ünlü şovmen Cesar Millian, namı diğer “Köpeklere fısıldayan adam” internette çıkan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti haberlerinin kurbanı olmuştu. Kısa sürede şovmenin yardımına hayvanseverler koşarak haberleri yalanlamışlardı.

4. Matt Damon

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2014’de çölün ortasında hayatını kaybettiğini televizyondan izleyen ünlü aktör Matt Damon da bu furyanın kurbanlarından bir tanesi oldu. Damon kısa sürede haberleri yalanladı.

5. Cem Adrian

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2013’de açılan bir hashtag ile kısa sürede öldüğü ilan edilen ünlü sanatçı Cem Adrian, taziye mesajlarının ardından. “Ölmedim. Arkadaşlar şaka yapmış.” açıklamalarında bulunmuştu.

6. Britney Spears

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2009’da ilk Twitter kullanan ünlülerden olan Britney Spears’ın hesabı hacklendi ve hackerlar tarafından trafik kazasında hayatını kaybettiği söylendi. Haber kısa zamanda dünyada şok etkisi yaratsa da kısa sürede yalanlandı.

7. Teoman

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2013’de trafik kazası geçirdiği iddiası ortaya atılan Teoman kısa sürede haberleri yalanlamıştı. Bunun yanı sıra ünlü sanatçının sürekli olarak müziği bıraktı bırakmadı haberleri ise hala dönüyor.

8. Macaulay Culkin

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Efsane ‘Evde Tek Başına’ film serisinden sevdiğimiz ve büyüyünce ‘Buna nolmuş?’ dediğimiz Macaulay Culkin de ölüm haberleri çıkan ünlüler arasındaydı. Geçtiğimiz yıllarda ünlü aktör için sürekli “yüksek dozdan öldü” haberleri çıkarıldı.

9. İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses, Tatlıses Almanya’da ,Münih’te ağır silahlı özel tim koruyor
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in başından vurulması ve sonrasında uzun süre hastanede kalması Türkiye’nin gündemini uzunca süre meşgul etmişti. Haber sitelerinin kurbanı olan Tatlıses tam 4 kez öldürülmüştü.

10. Eminem

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Rap dünyasının en büyük isimlerinden olan Eminem’i tanımayanımız yoktur… Geçtiğimiz yıllarda büyük bir trolle kurban giden başarılı sanatçının ölüm haberi kısa zamanda herkesi inandırmıştı. Bunun en büyük sebebi ise servis edilen haber görsellerinin altından CBS imzası olmasıydı.

11. Ara Güler

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1928 doğumlu ünlü fotoğrafçı Ara Güler de bu furyaya kurban olan ünlüler arasındaydı. Bir hastanede tedavi gördüğü sırada ölüm haberleri ortalığı kasıp kavurmuştu. Ara Güler’in ise ertesi gün hastaneden verdiği cevap netti.

12. Sylvester Stallone

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Ve son olarak gündemimizi meşgul eden Sylvester Stallone öldü haberlerine gelelim. Stallone geçtiğimiz yıllarda da böyle bir trolle maruz kalmıştı. Ünlü aktör öldü haberlerini bizzat kendisi açıklama yaparak yalanladı

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