Urfa'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecekler...

Hilvan Belediye Spor U 19 Genç Takımı Play off'da mücadele eden kara köprü Sporu 5-3 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Yenice 2 nolu Sahada Kara köprü Spor karşısında maçın ilk yarısında İbrahim Halil incenin 22, 33 ve 39 dakikada attığı 3 gol ve Şefik Narinin ikinci yarıda kaydettiği 2 golle rakibini yenmeyi başardı.

Hilvan Belediye Spor Başkanı Cenap Torgut Kara Köprü Spor Karşısında aldıkları galibiyet sonrası çok mutlu olduklarını belirterek sezon başından beri disiplinli çalışarak şampiyon olduk U 19 genç takımı bugün Kara köprü karşısında aldığı 5-3 lük galibiyet bizim için çok önemliydi oyuncularımızı tebrik ediyorum Şanlıurfa'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil edecek ilk takım Hilvan Belediye Spor U 19 Takımı oldu emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.dedi

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık Hilvan belediye spor U19 genç takımının kara köprü spor karşısında aldığı galibiyet sonrası Hilvan belediye spor başkanı Cenap Torgut ,teknik direktör Halil Aydın ve futbolcuları tek tek tebrik ederek Şanlıurfa'yı Türkiye Şampiyonasında temsil edecek ilk takım Hilvan belediye spor U19 genç takımı oldu . Sezon boyunca her zaman takımımıza destek verdik emeğimiz boşa çıkmadı oyuncularımız aynı başarıyı sonraki sezonlarda ve Türkiye Şampiyonasında da göstereceklerdir emeği geçen Hilvan Belediye Spor başkanı, teknik direktörü ,futbolcular ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu.