İşsize 1600 lira maaş!

2018 yılı çalışanlar ve emekliler kadar işsizler için de ücretlerin arttığı bir yıl olacak. İşsizlik maaşı da diğer birçok ücret gibi asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu yıl asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 liraya çıkartıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya en yüksek işsizlik maaşı da bin 611.28 liraya çıktı. İşsizlik maaşı almanın şartları var:2018 yılı çalışanlar ve emekliler kadar işsizler için de ücretlerin arttığı bir yıl olacak. İşsizlik maaşı da diğer birçok ücret gibi asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu yıl asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 liraya çıkartıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya en yüksek işsizlik maaşı da bin 611.28 liraya çıktı. İşsizlik maaşı almanın şartları var:Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabilirler. İşsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin kesintisiz olarak ödenmiş olması gerekiyor. Yine işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması şartı da aranıyor. Haklı fesihle kendi isteği ile işten ayrılanların da işsizlik maaşı alma hakkı bulunuyor.İş akdinin feshedilmesinden sonra 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmak gerekiyor. Bu süreyi geçirmek hak düşürmese de hak kaybına yol açıyor.Süresi içinde işsizlik maaşına başvurmayanların hakkı kaybolmuyor. Ancak gecikmeniz alacağınız maaşın süresini azaltıyor. Yani 10 ay maaş alması gereken bir işçi 2 ay sonra başvurursa 9 ay maaş alıyor.İşsizlik maaşı için en yakın İŞKUR Müdürlüğü’ne şahsen veya internetten başvurabilirsiniz. Şahsen başvurularda kimlik belgesi ve işyeri tarafından verilen ayırma belgesi isteniyor.İşsizlik maaşı alma sürenizi son 3 yıldaki çalışmalarınız belirliyor. Son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışanlar 6 ay, 900 gün çalışanlar 8 ay ve bin 80 gün sigortalı çalışanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor.Askere gitmeden önce işsizlik maaşı alanlar bu süre içinde askere giderlerse döndüklerinde başvururlarsa kalan maaşlarını almaya devam ediyorlar.İşsizlik ödeneği alırken herhangi bir işte çalışmaya başlayanların maaşları kesiliyor.İŞKUR tarafından teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesiliyor. İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde emekli olanların maaşları kesiliyor. İşsizlik ödeneği aldığı sırada askere gidenlerin de maaşları kesiliyor.