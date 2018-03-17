Erdoğan Urfa'da Yapılanları Anlattı;Biz zor denileni biz hep yaptık...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Artuklu Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen kongre öncesinde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçerek burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 15 yılda 14’ü hastane olmak üzere şehre, toplam 34 adet sağlık tesisi yaptıklarını, 8 bin 781 konut projesinin bir kısmını teslim ettiklerini, çukur teröründen en çok zarar gören Nusaybin’i yeniden ayağa kaldırdıklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nusaybin’de yapılan 5 bin 53 konutun 4 bin 657’sini Ağustos ayında sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

29 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu, 264 kilometreye çıkardıklarını, Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projesinin Şanlıurfa’dan sonra Mardin’e gelip buradan da Habur’a uzanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanına 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaparak havalimanını büyütüp, modernize ettiklerini, havalimanındaki yıllık yolcu trafiğinin 19 binden 681 binin üzerine çıktığını aktardı.

Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde sona yaklaşıldığını, Şanlıurfa-Mardin arasında inşa edilen ve Süveyş Kanalından daha uzun olan 161 kilometrelik suni nehrin bölgedeki mümbit toprakları suyla buluşturacağını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecekte de şehre verdikleri desteği artıracaklarını açıkladı.

Konuşmasının devamında, “Biz zor denileni biz hep yaptık, imkânsız denilene biraz zaman harcadık. İnşallah Mardin’de de aynısını yapıyoruz, yapacağız” sözlerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da yapılacak seçimleri hatırlatarak, partililerden 2019’a kadar azami gayret beklediğini söyledi.