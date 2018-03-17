"Çanakkale'de yenilmeyen Mehmetçik Afrin'de de yenilmeyecektir"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Çanakkale Zaferi’ni birinci dünya savaşı, içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

"İSİMLER FARKLI OLSA DA ASLINDA HEM ÇANAKKALE HEM DE AFRİN MÜCADELE BAKIMINDAN BENZER ÖZELLİKTEDİR"

Başkan Atilla, mesajında Çanakkale Destanı'nın dünyada eşi benzeri olmayan bir kahramanlık örneği olduğunu ve bugün Afrin ile benzerlik gösterdiğini ifade etti. Atilla, "Türk Milleti, birlik ve beraberliğe, özgürlük ve bağımsızlığa olan inancıyla tüm olumsuzluklar ve imkânsızlıklar içinde Çanakkale’de büyük bir direniş göstermiş, donanım ve imkân bakımından kendisinden kat kat üstün olan ülkelere karşı önemli bir zafer kazanmıştır. Gösterdiği kahramanlıkla “Çanakkale Geçilemez!” olgusunu tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bizler, bu yıl şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu kutsal topraklarda, dillere destan Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yılını kutluyoruz. Bu zafer ile sadece bir milletin anlık kaderi değil, aynı zamanda koca bir milletin gelecek nesillerinin kaderi belirlenmiştir. Bu vatanın dört bir köşesinden gelip, Çanakkale Destanı'nı yazanların bir tek ortak noktası vardır; o da bu toprakların kalıcı sahibi olmak, ata yadigârı bu mübarek toprakları düşman askerine çiğnetmemek, kalplere seslenen gökleri inleten ezan seslerini susturmamak ve bu kutsal toprakları ilelebet vatan olarak sahiplenmektir. Çanakkale Destanı, milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır ve eşine az rastlanır, tarihe altın harflerle yazılan bir zaferdir. Büyük Türk Milleti ve onun bağrından çıkan kahraman askerlerimiz, dün nasıl ki Çanakkale’de ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse bu gün de aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıktadır. Nasıl ki Dün Çanakkale'de 7 düvele meydan okuyan kahraman ordumuz bugün de Afrin'de aynı mücadele veriyor. Çanakkale'de yenilmeyen Mehmetçik Afrin'de de yenilmeyecektir. İsimler farklı olsa da aslında hem Çanakkale hem de Afrin mücadele bakımından benzer özelliktedir" dedi.