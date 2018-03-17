Urfa İçin Güzel Haber!

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir poliklinik daha hizmete girdi. Son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan PRP ve mezoterapi artık üniversite hastanesinde uzman hekimler tarafından uygulanıyor.Mezoterapi polikliniğinde başvuran hastalara saç mezoterapisi, GRP ve PRP uygulanabiliyor. Hasta değerlendirildikten sonra kendi alınan kanından büyüme faktörü bakımından zengin olan GRP ve PRP tedavisi sonrasında ilerleyen haftalarda saç mezoterapisi de uygulanıyor.Mezoterapi, PRP ve GRP uygulamaları; saç dışında yüz ve boyun dekolte bölgesinde de uygulanabiliyor. Yüzde sivilce lekeleri, güneş lekeleri, alın çizgileri, göz kenarı çizgileri, göz altı morlukları, cilt yenileme ve gıdı sarkması gibi mezoterapi uygulamaları klinikte yapılıyor.Yrd Doç Dr Ali Erdal Güneş, Ülkemizde sıkça yapılan mezoterapi uygulamalarının Sağlık Bakanlığı izniyle artık Üniversite Hastanesi'nde de başladığını belirterek, 'Güzellik merkezlerinde sağlıksız ortamda yapılan uygulamalar yerine, tam donanımlı olan kliniğimizde steril şartlarda yapılan uygulamalarla halkımıza yeni bir hizmeti başlattık. Özellikle saç uygulamalarında Şanlıurfa halkının ilgisini çektik. Kliniğimizde saç, yüz ve boyun uygulamaları mezoterapi tabancamızla ağrısız bir şekilde yapılmaktadır. Polikliniğimizden randevu alarak başvuran hastalarımıza muayene sonrası aynı gün içerisinde uygulama yapıyoruz.' dedi.Öte yandan Hastanede sağlık personeli açısından yaşanan sıkıntı hizmetleri olumlu yönde etkiliyor. YÖK Başkanı Prof.Dr.Yekta Saraç'ın hafta içinde yaptığı Üniversite Hastanelerine 7 bin hemşire kadrosu tahsis edildiğini açıklaması memnunlukla karşılandı.PRPkişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir. Elde edilen plazma, “platelet” denilen hücrelerden oldukça zengindir. Vücuttaki temel görevi kanın pıhtılaşmasını sağlamak olan plateletler, içerdikleri büyüme faktörleri sayesinde yara iyileşmesinde önemli role sahiptir. Kozmetik dermatolojide cilt gençleştirmenin yanı sıra yara izleri, çatlakların giderilmesi, saç dökülmesi ve ortopedi tedavisinde de kullanılan PRP tedavisi, vücuda herhangi yabancı madde veya ilaç vermeden tamamen doğal bir gençleşme sağlar. Cilt gençleştirmenin yanı sıra PRP yara izleri, çatlakların giderilmesi ortopedi ve saç dökülmesi tedavisinde de uygulanır.Cildin orta tabakasının dışardan enjeksiyon yoluyla verilen besleyici maddelerle yenilenmesi, sıkılaştırılması, nemlendirilmesi esasına dayanan bir işlemdir. verilen maddeler ciltteki elastin ve kollajen miktarını artırır, cilt nemlenir , hacmi artar ve yenilenir.