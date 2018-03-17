Bu Suyu Kesinlikle İçmeyin!

İçme suyunda plastik maddeler bulundu Büyük markaların İçme suyuları şişelerinde yapılan testlere göre hemen hemen hepsinde plastik parçacıklar bulundu. Uzmanlar uyardı: İnsan sağlığı için zararlı! İçme suyu şişelerinde yapılan testler, suda plastik parçacıkların bulunduğunu ortaya koydu. Dokuz farklı ülkeden 250 plastik su şişesinin incelendiği araştırmayı

gazetecilik kuruluşu Orb Media yaptı.

Araştırma sonucunda her bir litre suda ortalama 10 plastik parçacığının bulunduğu, her birinin de insan saçından daha kalın olduğu anlaşıldı. Test edilen markalar, BBC’ye açıklamalarında şişeleme tesislerinin yüksek standartlarda olduğunu söyledi.

Şişe sular, Fredonia’daki New York Devlet Üniversitesi’nde incelendi. Araştırmaya katılan üniversitenin kimya profesörü Sherri Mason, “Peş peşe her şişede, her markada plastik bulduk” dedi ve ekledi:

“PLASTİK SULARIMIZI İSTİLA EDİYOR”

“Bu, herhangi bir markayı doğrudan suçlama amaçlı değil, araştırma plastiğin her yere tesir ettiğini gösteriyor. Plastik toplumumuzun her yerine yayılan bir madde ve sularımızı da istila ediyor. Bunlar her gün tükettiğimiz en temel ürünler.” Mikroplastik olarak bilinen küçük plastik parçalarını yutmanın sağlığa zarar verdiğine dair bir kanıt yok ama olası etkilerine dair bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin Prof Mason, “Felaket değil ama sayı olarak bakarsak kaygı verici” dedi. BBC’ye konuşan uzmanlara göre, musluk suyunun kirli olabileceği bazı gelişmekte olan ülkelerde, plastik su şişesi tüketimi devam etmeli.

İŞTE O MARKALAR:

Bu testler, şişe sularda bugüne kadar yapılan en büyük araştırma olarak kabul ediliyor. BBC’nin Blue Planet II belgesel dizisi de, plastik tüketiminin yaygınlaşmasıyla doğada oluşan zarara dikkat çekiyordu. Araştırmada 11 farklı küresel ve ulusal şişe su markası test edildi. Bu şişeler, nüfus olarak yüksek ve şişe su tüketiminin de nispeten fazla olduğu ülkelerden alındı. Uzmanlar tüketicileri uyardı, insan sağlığı için son derece zararlı…

Uluslararası markalar:

Aquafina

Dasani

Evian Nestle Pure

Life San Pellegrino

Önde gelen ulusal markalar:

Aqua (Endonezya) Bisleri (Hindistan)

Epura (Meksika)

Gerolsteiner (Almanya)

Minalba (Brezilya)

Wahaha (Çin)

Kirlenme ihtimaline karşı su şişelerinin mağazalardan satın alınma süreci ve kurye şirketlerine nakil süreçlerinin görüntüleri kaydedildi.