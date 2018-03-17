Fakıbaba'dan,Chp'li Vekile Cevap...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 'topraksız tarım uygulamalarıyla' ilgili soru önergesine yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, topraksız tarım için talep gelirse destek oluruz” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde, “Topraksız tarım (hidroponik tarım) ile ilgili 2017 yılında yapılan yatırım tutarı ne kadar ve yatırımcı sayısı kaçtır?Toplam ne kadar alanda topraksız tarım yapılmaktadır? Hangi ürünler yetiştirilmektedir?Bu konuda bakanlığın yürüttüğü proje var mıdır?Destekleme kapsamında teşvik verilmekte midir? TİGEM'in kullanamadığı arazilerinin bu amaçla sera olarak düzenlenip kullanılması düşünülmekte midir?”şeklindeki sorularına yanıt istedi.

MODERN TARIM TEKNİĞİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in sorularına yanıt veren Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, topraksız tarımın, sera tesislerinde kontrollü koşullarda gerçekleştirilen modern bir tarım tekniği olduğunu belirterek, “Topraksız tarımda perlit türü malzemeler içinde yetiştirilen bitkiler damla sulama sistemiyle sulanmakta ve sulama suyu ile birlikte bitki besin maddeleri bitkiye verilmektedir. Dolayısıyla seranın kurulduğu toprağın verimli ya da verimsiz olması değil, ısıtma tipine göre enerji kaynaklarına (güneş, jeotermal, kömür) yakın yerlere kurulması önem arz etmektedir” dedi.

Topraksız tarımın geliştirilmesi için üretim ve yatırım aşamasında uygulanan desteklemelerden bahseden Bakan Fakıbaba, IPARD kapsamında yer alan illerde seracılık yatırımlarına yüzde 55-60 oranında hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Jeotermal seracılığı içeren Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini değinen Bakan Fakıbaba, “Topraksız tarım için küçük ölçekli araziler yeterli olmakta ve bu arazilerin özel sektör tarafından karşılanma imkanı bulunmakta olup, topraksız tarım amaçlı özel sektörden talep gelmesi durumunda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmeye alınacaktır” açıklamasında bulundu.