Urfalı Vekil Sordu,Neden Ödenmiyor?

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Suriye'de görev yapan askerlerimizin 3 aydır ek görev tazminatı alamamasını Meclis'e taşıdı.Tanal, "Askerin halinden anlamayanlar askerin ek görev tazminatını 3 aydır yatırmıyorlar" dedi.CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Afrin ve İdlip'te görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, her ayın 15'inde aldığı ek görev tazminatının 3 aydır yatmadığını ifade etti. Konuyu Genel Kurul'da Tanal, Başbakan Binali Yıldırım'a soru önergesi verdi. Tanal, şunları söyledi:"Uzun bir süredir Suriye'de görevde bulunan asker, eşi yalnız kalmasın diye ailesinin yanına yolluyor. Boş kalan evinin kirasını, faturalarını ödüyor, üstüne bir de eşine ve çocuklarına harçlığını gönderiyor. Sınır dışında terörle mücadele için görev yapan askerlerin aileleri maddi sıkıntıya düşüyor. Askerin ailesi aklından çıkmıyor, geçim sıkıntısı motivasyonunu düşürüyor. Her ay Suriye'de görev yapan askere 4 bin 300 ile 4 bin 400 arasında ek görev tazminatı sözü verildi. Geçen sene de aynı sıkıntı olmuştu. Meclis'te dile getirmemin ardından tazminatlar yatmaya başladı. Askerin tazminatı düzenli şekilde yatması için gerekirse her gün Meclis'te dile getiririz. Ocak, Şubat, Mart ayında ek görev tazminatları neden yatmadı? Askerler üzerinde tasarrufa mı gidildi. Eğer öyleyse, çok yanlış bir yerden tasarrufa gidildi. Afrin Harekâtını devam ettiği hassas bir dönemden geçiyoruz. Askerin en ufak bir moral bozukluğu Allah korusun hayatlarını tehlikeye sokacaktır. Asker bunu gurur meselesi yapar dile getiremez. Ancak siyasiler buna izin vermemelidir. Askerin ek göstergesinin yatmaması hükümetin ayıbıdır. 15 Mart 2018 gecesi saat 02.00 sularında yatması gereken ek görev tazminatı, 3 aydır yatmamaktadır. Yatırılmayan paralar, askerlerin hesabına ne zaman yatırılacak? Ayrıca geciktirme faizinin de yatması gerekir. Askeriye de moral neredeyse terörle mücadelenin seyrini değiştirebilirken askerler neden moralsiz bırakılıyor? Bu riske neden giriliyor? Sözde millilik yapan iktidar, askerin parasına göz dikmeyi bıraksın."Tanal'ın Başbakan Binali Yıldırım'a verdiği soru önergesi ise şöyle:1. Afrin, İdlip ve El Bab'da görev yapan TSK mensuplarımıza Ocak, Şubat ve Mart olmak üzere 3 ay boyunca ek görev tazminatı yatmadığı doğru mudur?2. Önergenin verildiği tarih olan 15 Mart 2018 gecesi saat 02.00 sularında yatması gereken ek görev tazminatı, 3 aydır yatmamaktadır. Yatırılmayan paralar, askerlerin hesabına ne zaman yatırılacak?3. Geciken ek görev tazminatının gecikme faizi de yatacak mıdır? Yatacak ise ne kadar yatacak? Gecikme faizi yatmayacak ise neden yatmayacak?4. Ek görev tazminatı için söz verilen rakamı 4 bin 300 lira olduğu doğru mudur? Değilse ne kadardır?5. Suriye'de kaç Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu görev yapmaktadır? Kaçı Ocak, Şubat, Mart aylarında ek görev tazminatını alabilmiştir? Kaçı alamamıştır?6. Suriye'de göre yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden hiçbirinin 3 aydır ek görev tazminatı almadığı doğru mudur?7. Bu durum sınır dışında görev yapan askerlerde moral bozukluğu yaratmayacak mıdır?8. Askeriye de moral neredeyse bir çatışmanın seyrini değiştirebilirken askerler neden moralsiz bırakılıyor? Bu riske neden giriliyor?9. Uzun bir süredir Suriye'de görevde bulunan asker, eşi yalnız kalmasın diye ailesinin yanına yolluyor. Boş kalan evinin kirasını, faturalarını ödüyor, üstüne bir de eşine ve çocuklarına harçlığını gönderiyor. Sınır dışında görev yapan askerlerin ailelerinin maddi sıkıntıya düştüğünden bilginiz var mı?