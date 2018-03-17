Fakıbaba Açıkladı,3 Yıl Sonra Bitecek!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hayvancılıkta yerli üretimin geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bu kapsamda yeni projeler ve destekler ile üretimin artırılarak, ithalatın 3 yılda bitirilmesi hedeflenmektedir” dedi. Fakıbaba, 2003-2017 arasında hayvancılığa toplamda 25 milyar lira destek verildiğini kaydetti.Fakıbaba, “Hayvancılığa 2002’de 83 milyon TL destek verilmiş iken 2017’de 3.8 milyar TL destek sağlanmıştır” dedi.CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun soru önergesini yanıtlayan Fakıbaba, hükümetin hayvancılığa verdiği destekleri kalem kalem açıkladı. Fakıbaba, geçen yıl uygulamaya konulan Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli ile yerli üretimin artırılması ve hayvan ithalatının azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Fakıbaba, şunları kaydetti:- Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgeleri kapsamında 31 il mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlenmiş olup yetiştirici bölgesinde doğan her buzağı için 750 TL destek ve düve alımında yüzde 30 hibe verilmektedir.- Meraya dayalı hayvancılığın yaygın olduğu kalkınma bölgelerindeki 41 ilimizde hayvancılığa yönelik yatırımlar desteklenmektedir. Yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ağılların inşaatına yüzde 50 hibe yüksek verimli erkek damızlık alımında yüzde 80 hibe verilmektedir.- Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması Projesi kapsamında 40 ilimizde en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve üretim merkezleri kurulacak olup, inşaat yatırımlarına, alet, ekipman ve buzağı alımına yüzde 50 hibe desteği verilmektedir.- Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezleri Kurulması Projesi kapsamında 40 ilde en az 500 baş kapasiteli damızlık koç-teke üretim merkezi kurulacak olup, ahır yapımı ve manda malağı alımına yüzde 50 hibe desteği verilmektedir.- Genç çiftçilere hibe projesi ile gençlere 30 bin TL hibe verilmektedir.- 250 adet küçükbaş varlığına sahip işletmelere 5 bin TL çoban desteği sağlanmaktadır.- Yem ürünlerinde yüzde 8 olan KDV kaldırılmıştır.- 200 büyükbaşı olan çiftliklerde hayvan başı 250 TL kesim hibesi verilecek.(Milliyet)