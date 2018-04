2018’in Ölüm Listesi Açıklandı!

Kimin ne zaman öleceğini kimse bilemez. Kazalar, hastalık veya ani bir şekilde ölüm her an gelebilir, yazılı bir kanunu yok. İnsanın biyolojik normlarına bakarak bir kaç tahminde bulunabilirsiniz ama yine de bir garantisi yoktur. Ancak öyle bir liste var ki tüm bu görüşleri alaşağı edebilir. Her yılın başında yayınlanan ‘Ölüm Listesi’nde daha 2018 başlarında 3 kişi öldü. Bu tutarlılık tüm dünyayı şaşırttı.

Her sene ölecek isimleri tahmin etmesiyle ünlü olan DeathList isimli site, yaklaşık 2 ay önce 2018’de ölecek olan ünlü insanların listesini açıklamıştı. ABD merkezli site, 2018’in henüz çok başında olmamıza rağmen, 3 kişinin ölümünü doğru tahmin etmiş gibi görünüyor. Sitenin bu yılki listesinde, ünlü fizikçi Stephen Hawking (75), oyuncu Olivia Newton-John (69), aktör Kirk Douglas (101), Rolling Stones’un efsane isimlerinden Ronnie Wood (70), eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek (89) ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip (96) gibi tanınmış isimler yer alıyordu.

STEPHEN HAWKİNG ÖLDÜ; Sitenin 2018 listesinde en çok dikkat çeken isimlerden olan Stephen Hawking’in ölüm haberiyle bir kez daha gündem olan DeathList, 2016’da Muhammed Ali, George Michael, Carrie Fisher gibi isimlerin ölümlerini önceden tahmin etmiş ve bu konuda büyük yankı uyandırmıştı.

BILLY GRAHAM TAHMİNİ DE TUTTU; Deathlist2018’e de doğru tahminlerle başladı. Genelde yaşlı sinema, spor ve sanat dünyasının önemli insanlarının oluşturduğu 50 kişilik listede şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Stephen Hawking’in dışında şarkıcı Mark E. Smith ve din adamı Billy Graham’ın ölümlerini doğru tahmin eden DeathList’in listesinde, ölmesini hiç istemeyeceğimiz birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

MARK E. SMITH BU LİSTEDEYDİ; Adeta felaket tellallığı yapan site, Spartaküs gibi karakterlere hayat vermiş ünlü oyuncu Kirk Douglas, oyuncu-aktör Newton-John, Rolling Stones’un efsane isimlerinden Ronnie Wood gibi isimlerin de bu sene hayatını kaybetmesini bekliyor.

PEKİ O LİSTEDE BAŞKA HANGİ İSİMLER VAR? Listedeki en genç isim olarak 51 yaşındak ünlü İngiliz futbolcu yer alırken, en yaşlı isim ise 103 yaşına basan ABD’li romancı Herman Wouk oldu.

İŞTE O LİSTELER; Geçtiğimiz sene verdiği 50 kişilik listeden 17 kişi hayatını kaybetti. Yüzdelik oranla geçtiğimiz sene listede yer alanların %34’ü yaşama veda etti.