Yıldız’dan İbrahim Tatlıses’e Evlilik Cevabı!

Milliyet Cadde’nin haberine göre, İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’a yaptığı evlilik teklifi olumsuz sonuçlandı. Tatlıses’in torunu Mert Tatlıses’in Cerensu Yılmaz’la nikah masasına oturduğu geceye katılan Ayşegül Yıldız, “İbrahim Bey’le yeniden evlilik olur mu?” sorusuna, “Tekrar bir evlilik olmaz. Kızım için olsa bile düşünmem” cevabını verdi.Düğün törenine İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızları Elif Ada Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de katıldı.