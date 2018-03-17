Mustafa Taş, Çanakkale Zaferini Kutladı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Mustafa Taş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Meclis Başkanı Mustafa Taş, mesajında şunları kaydetti: “Çanakkale Zaferi’nin, 103. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dönemin en güçlü devletlerine karşı verilen onurlu bir mücadeleyle kazandığımız Çanakkale Zaferi, Türk milletinin, birlik ve beraberlik ve dayanışma içinde olduğu müddetçe her türlü güçlüğü yenebileceğinin ispatı niteliğindedir. Türk milleti, Çanakkale’de elde ettiği üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağını göstermiştir. Millet olarak birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferimizin 103. yıldönümünde milletimizin bu onurlu gününü kutluyor, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.