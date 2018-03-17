Prestij Özel Öğretim Kursu Açıldı

11 Mart Pazar günü Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sivil toplum kuruluşları, veliler ve halkın yoğun ilgisi ile gerçekleşen açılış töreninde mikrofonu alan başkan Menderes Atilla şumları kaydetti; “Urfa adına ismi gibi bir prestije sahip böyle bir öğretim kursu açtıklarından dolayı tüm kurucularıtebrik ediyor ve eğitimci kardeşlerime ve tüm çalışanlarına başarılar diliyorum. İnşallah burada Şanlıurfalı öğrencilerimiz güzel bir eğitim alırlar; ileride, hayatın değişik alanlarında topluma ve ülkemize hizmet etmiş olurlar”

Prestij özel Öğretim Kursu’nun açılışında bulunmaktan onur duydum diyen Eyyübiye Belediye Başkanı Ekinci sözlerine şöyle devam etti; “Elbette burada amaç güzel bir eğitim alıp diploma almaktır ama aslolan ahlaklı bir nesil yetiştirmek ve bunun gereğeni yapmak için çaba sarfetmektir. İnanıyorum ki burdaki eğitimci kadromuz iyi bir okul kazandırmak adına bu projeyi gerçekleştirmişse de boş zamanlarında yapacakları sohbetlerde de bu millete bu vatana aidiyet duygularını da yüksek ahlaklı bir nesil oluşturacaklarını da inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu eğitim kurumunun hayırlara vesile olmasını diliyorum”

Açılış törenine katılan belediye başkanları ve misafirlere okulu tanıtan öğretmenler, sınıfları gezdirdikten sonra çeşitli ikramlarda bulunarak yoğun teveccühlerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ettiler.