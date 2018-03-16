Canlı Yayında Skandal İtiraf.. Başımıza Taş Yağacak.!!!

Esra Erol’un programında bir kadın evlatlık verildikten sonra taşındığı bir mahallede aşk yaşadığı kişinin abisi olduğunu anlatınca büyük bir şok yaşandı.RTÜK tarafından izdivaç programlarına getirilen yasak sonrası format değiştiren Esra Erol, programında Türk televizyon tarihine geçecek bir olayı gündeme getirdi.Nikaha bir hafta kala evlatlık verildiğini ve aşık olduğu kişinin ağabeyi olduğunu öğrenen Ayşe hanım, anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.Programa telefonla bağlanan Ayşe hanım, şu ifadelere yer verdi: “Annem doğum yaktıktan sonra durumları iyi olmadığı için beni başkasına evlatlık veriyor. 5 yaşındayken evlatlık verildiğim aile, öz annemin bulunduğu mahalleye taşınıyor. Okuldayken birinden hoşlandım. Ardından konuşmaya başladık. Anneme söyledim, tanışmak istedi. Gördükten sonra ‘kesinlikle olmaz’ dedi. O günden sonra bana karşı çok değişti. Odaya falan kitlemeye başladı.Ardından beni başkasına vermek istedi. Ben de öz kardeşim olduğunu bilmediğim kişiye kaçtım. Anneannem ‘gelinimiz elimi öpsün’ diyerek beni çağırmış. Elini öpmeye gitim. Beni görünce tanıdı ve bayıldı. Ayıldıktan sonra her şey anlattı. Aşık olduğum ve kaçtığım kişi meğerse ağabeyimmiş.”