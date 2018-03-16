Suriyeli’lere Maaş Veriliyor Mu? İşte Cevabı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriyeli göçmenlere yönelik Sosyal Uyum Projesi kapsamında 1 milyon 300 bin Suriyelinin kayıt altına alındığını belirterek, “Sosyal Uyum Projesi kapsamında kişi başı 100 lira yardım yapıyoruz. Bunun dışında devletimizin ödediği daha doğrusu devletimizin ödemesine aracılık ettiği hiçbir yardımı yoktur, devletimizin doğrudan yaptığı bir bağış da yoktur.” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan, Suriye’lilere maaş bağlandığı yönündeki söylentilere açıklama geldi, bu iddianın doğru olmadığı ifade edildi.

SURİYELİLERE MAAŞ İDDİASI YALAN

Suriyeli mültecilere yönelik Sosyal Uyum Projesi başlatıldığını ve tüm yardımların proje kapsamında yapıldığını vurgulayan Ersoy, söz konusu yardımların dışında mültecilerle ilgili hiçbir ödeme ve yardım bulunmadığını bildirdi.