Urfaspor'dan Kötü Haber!

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 27. Haftasında deplasmanda Pazar günü saat 15.00’te Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Yeşilliler, Şanlıurfa’daki hazırlıklarını tamamlayarak zorlu maç için bugün havayolu ile İstanbul’a ve oradan da karayoluyla Bandırma’ya geçecek. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, yaptığı açıklamada, Bandırmaspor ile ço k öneml bir maça çıkacaklarını belirterek, “Ben futbolcularıma; ‘Şu Bandırmaspor maçından istediğimiz sonuçla dönün ve o zaman şehrin dinamikleri de harekete geçecek’ diyorum. Bu maçı kazanırsak artık stadımızın da dolacağına inanıyorum. Sakaryaspor maçı da böyle bir maçtı ama çok büyük talihsizlik, bireysel hatalarla gelen bir mağlubiyet aldık” dedi.Mücadele ettikleri 2. Lig Beyaz Grubun Kırmızı Gruba göre çok zor olduğunu da vurgulayan Taşyürek, “Herkesin herkesi yendiği maçlar çıkıyor, birçok takım şampiyonluk ve Play-Off için mücadele ediyor. Bizim grupta baktığınız zaman 4 hafta üst üste galip gelen takım lider oluyor. Bandırmaspor maçı 6 puanlık bir maç, Sakaryaspor maçında yaptığımız hataları yapmadan bu maçtan 3 puanla dönmeyi arzuluyoruz. Ben bundan sonraki maçlarımızda taraftarlarımızdan daha çok ilgi bekliyorum” diye ifade etti.Taşyürek, oyuncularına güvendiğini de sözlerine ekleyerek, “Öncelikle çok karakterli, çok kişilikli 24 kişilik oyuncu grubum var. Bu manada her takımdan üstünüz, her takımdan avantajlıyız. Oyuncularımızın kalan haftalarda sorumluluklarını bilip gereğini yapacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.Bu arada Şanlıurfaspor’da sakatlığı bulunan İzzet Yıldırım ve sarı kart cezalısı olan Şaban özel, Bandırmaspor maçında forma giyemeyecek.