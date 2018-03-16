Urfaspor'dan Kötü Haber!

Mücadele ettikleri 2. Lig Beyaz Grubun Kırmızı Gruba göre çok zor olduğunu da vurgulayan Taşyürek, “Herkesin herkesi yendiği maçlar çıkıyor, birçok takım şampiyonluk ve Play-Off için mücadele ediyor. Bizim grupta baktığınız zaman 4 hafta üst üste galip gelen takım lider oluyor. Bandırmaspor maçı 6 puanlık bir maç, Sakaryaspor maçında yaptığımız hataları yapmadan bu maçtan 3 puanla dönmeyi arzuluyoruz. Ben bundan sonraki maçlarımızda taraftarlarımızdan daha çok ilgi bekliyorum” diye ifade etti.
Taşyürek, oyuncularına güvendiğini de sözlerine ekleyerek, “Öncelikle çok karakterli, çok kişilikli 24 kişilik oyuncu grubum var. Bu manada her takımdan üstünüz, her takımdan avantajlıyız. Oyuncularımızın kalan haftalarda sorumluluklarını bilip gereğini yapacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Bu arada Şanlıurfaspor’da sakatlığı bulunan İzzet Yıldırım ve sarı kart cezalısı olan Şaban özel, Bandırmaspor maçında forma giyemeyecek.
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