Babasını Gölgede Bıraktı!

Uğradığı silahlı saldırı sonrası sahne hayatı sekteye uğrayan İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlı bir süredir birlikte olduğu Ceren Su ile dün gece nikah masasına oturdu.Bir Otel'de gerçekleşen düğüne sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Düğün töreninde, kayınpeder Ahmet Tatlı gelinine altın kemer taktı.