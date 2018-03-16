Urfa Kalesinde Neden Önlem Alınmıyor?

38 yaşındaki Halil Dağ’ın, Şanlıurfa’daki tarihi Urfa Kalesi’nde fotoğraf çekerken 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaşamını yitirdiğini hatırlatan Aslan “Halil Dağ’ın ölümünden sonra sanal ortamdaki paylaşımlarından ailesi olumsuz etkilenmiş, bir çocuğu da aynı yerde 5 metreden düşmüştür. Urfa Kalesinde önleyici tedbir alınmamasına ilişkin bir inceleme başlatılmış mıdır? Halil Dağ’ın eşi ve çocuklarına maddi-manevi destek sağlanıyor mu? Urfa Kalesi’nde şimdiye kadar bir güvenlik önlemi alınmamasından kimler sorumlu? Şanlıurfa Kalesinden şimdiye kadar düşüp ölen ve yaralananların sayısı kaçtır?” sorularına yer verdi.