İstediğim Parayı Verirlerse Yaparım!

Şanlıurfalı Türkücü İbrahim Tatlıses'in Oğlu İdo Tatlıses,Milliyet Cadde'den Nazlı Mengi'ye Konuştu;Ses getiren single çalışmalarıyla müzik sektöründe sağlam adımlarla ilerleyen İdo Tatlıses, “İnsanlar beni giyim tarzım ve dövmelerimle değil, şarkılarımla ve kişiliğimle değerlendirmeli” şeklinde konuştu.İdo Tatlıses, yeni şarkısı ‘Sen’le adından söz ettiriyor... Başarı basamaklarını tırmanmaya, kendi bileğinin gücüyle yükselmeye devam ediyor. Şarkılarının yanı sıra, örnek duruşu ve beyefendi kişiliğiyle de fark yaratıyor. Kendine güveni tam, mütevazı, saygılı, asil ruhlu ve çok da esprili bir genç adam İdo Tatlıses... Ve müziğinden danslarına, hayallerinden aşkına kadar her şeyiyle karşınızda!..- Çok beğenilen yeni single’ınız ‘Sen’in hikayesiyle başlayalım...‘Sen’in bestecisi Galip Öztürk, ‘Haydi bir şarkı yapalım’ deyince, ‘Sen müziğini yap, ben de sözünü yazayım’ dedim. Beş dakikada müziği çıktı, ben de hemen sözleri yazdım. Parçanın başında “Sanırım içimde birikmişler var” diyor ya, kısa zamanda yazdım ama birkaç ayın toplanmış duyguları vardı. Düzenlemeyi Osman Çetin yaptı, klibi Hasan Kuyucu Almanya’da çekti. İçimize sinen bir iş oldu.