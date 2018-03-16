Urfa Çiftçisine Güzel Haber,Ödemeler Başladı...

2017 yılı pamuk desteklemeleri ödenmeye başlıyor. Geçtiğimiz yıllara göre 3 ay öne çekilen ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre oluşturulan takvim ile Ziraat Bankası ATM’leri ve şubelerinde yapılacak. Müjdeyi veren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ‘ödemelerin erkene alınmasında emeği olan sayın Bakanımız Ahmet E. Fakıbaba ve tüm bürokratlarımıza teşekkür ederiz. Desteklemelerin ödenmesi sadece çiftçimizin değil esnafımızın, işadamımızın da yüzünü güldürdü.’ Dedi.Şanlıurfa çiftçisinin beklediği müjde Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’ndan geldi. Başkan Eyyüpoğlu, 2017 yılı pamuk destekleme ödemelerini 16 Mart Cuma günü mesai bitimi ile birlikte oluşturulan takvim ile TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme başlanacağını açıkladı. Eyyüpoğlu, Desteklemelerin çiftçilere hayırlı olması ve bol bereketi bir yılın daha geçmesi dileğinde bulunurken, ödemelerin 3 ay erkene alınması konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet E. Fakıbaba ve tüm bürokratlara teşekkürlerini sundu. Eyyüpoğlu destekleme ödemelerinin sadece çiftçinin değil esnafın ve iş adamının da yüzünü güldürdüğünü vurguladı.Başkan Eyyüpoğlu açıklamasında; ‘2017 yılı Pamuk desteklemelerinin 3 ay önceden başlaması çiftçimizi ayrıca yüzde 30 daha fazla kara geçirmiş oldu. Çünkü bu sayede tohumunu, gübresini ve diğer girdilerini peşin para ile alarak borçlanmadan daha uygun fiyatlarla ihtiyacını gidermiş olacak. Bu durum esnafımızı ve işadamlarımızı da ihya edecektir. Bu çalışma ve katkılardan dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı sayın Ahmet E. Fakıbaba ve tüm bürokratlarımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Desteklemelerin çiftçilere hayırlı ve bol bereketli olmasını dilerim’ dedi.TC kimlik numarasının son hanesi 0 - 2 olanlar 16 Mart Cuma, 4 - 6 olanlar 23 Mart Cuma ve 8 olanlar ise 30 Mart Cuma günü mesai bitimi ile destekleme paraları çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır.