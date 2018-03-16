2.Etap Başladı,Yola Çıktılar...

İçişleri Bakanlığı tarafından, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, huzura katkı sunulması ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla sürdürülen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında İstanbul ve Trabzon illerine öğrenci seyahatlerinin ikinci etabı 15 Mart 2018 Perşembe günü başladı.Geziye katılacak öğrenciler, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından uğurlandı. Öğrencilere, 1915 Çanakkale Savaşı adlı kitap dağıtan Başkan Demirkol, uçağı beklerken öğrencilerle birlikte kitap okudu. Şanlıurfa GAP Havalimanından havalanan üç uçakla Akçakale’den 141 öğrenci ve 9 görevli Trabzon’a, Haliliye’den 122 öğrenci ve 9 görevli İstanbul’a, Suruç’tan 126 öğrenci ve 8 görevli de İstanbul’a gittiler. İstanbul ve Trabzon’da 3 gün geçirecek olan öğrenciler, 18 Mart 2018 günü Şanlıurfa’ya dönecekler.15 Mart - 13 Eylül 2018 tarihleri arasındaki 9 haftalık program çerçevesinde İstanbul’a 18 kafile, Trabzon’a ise 9 kafile olmak üzere 3547 öğrenci ve 235 görevlinin ziyaret yapması programlandı.Biz Anadoluyuz Projesi İl Koordinatörü İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Abdulkadir Aykut, proje kapsamında 2017 yılı içerisinde Şanlıurfa’dan 11 özel uçakla 1980 öğrenci ve 154 görevli olmak üzere toplam 2134 kişinin İstanbul ve Trabzon illerine yolcu edildiğini, Eylul-Kasım 2018 dönemine kadar proje kapsamında Şanlıurfa’dan geziye katılan öğrenci sayısının 8500’e ulaşacağını söyledi.Aynı proje kapsamında Türkiye’nin batı illerinden öğrenciler de doğu illerini ziyaret edecekler.