Kaymakam Ünal'dan Kızılay Toplum Merkezine ziyaret

Şanlıurfa'da 2015 yılından beri Suriyeli ve yerli halka Psikososyal Destek veren Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezi yeni binasını ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi alan Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Toplum Merkezi Yönetici vekili Kasım Taş ile bir süre sohbet edip, yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler aldı.Suriyeli, Urfalı ayrımı yapmadan insanlara yardımı gaye edinmiş olan Türk Kızılayı ve çalışanlarını herzaman takdir ettiğini belirten Kaymakam Ünal, "İlçe sınırlarımızda hizmet veren Türk Kızılayı Toplum Merkezinin faaliyetlerini beğeniyoruz. Her zaman olduğu gibi Kızılay Toplum Merkezi faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu arada Kaymakamlık olarak bizde Kızılay gibi yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren okullarımıza giyim yardımı yapmaya devam ediyoruz. 66 okulumuzda toplam 15 Bin öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı. Ayrıca Sosyal Hizmet Merkezinden sosyal ekonomik destek alan 4 Bin 500 çocuğa kapı teslim olarak giyim yardımı yapılmıştır. Bununla birlikte eğitim çağında olmayan 0-5 yaş arası çocuklar, ebeveynler ve Suriye uyruklu vatandaşlar olmak üzere toplamda 30 Bin kişi giydirildi. 20.02.2018 tarihi itibari ile 49 Bin 500 kişiye giyim yardımı yapıldı. Talep edilen ve henüz gelmeyen 54 okulun; yaklaşık 12 Bin öğrencisinin kıyafet yardımı tahmini 1 ay içerisinde gelecek ve dağıtımlara devam edilecek. Yılsonu itibariyle 61 Bin 500 kişi giydirilmiş olacaktır" dedi.Kaymakam Adem Ünal'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezi Yönetici vekili Kasım Taş ise, "Sayın Kaymakamımızın yeni binamızda bizleri ziyaret ederek kendilerinden talebimizin olup olmadığını sormaları bizleri mutlu etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaten kendileri faaliyetlerimizi beğeniyor ve destekliyorlar. Sağ olsunlar, bundan sonra da destekleyeceklerini belirttiler. Türk Kızılayı Toplum Merkezi olarak 3 ana birimimiz olan Koruma, Uyum ve Geçim Kaynağını Geliştirme, Psikososyal Destek ve Sağlık alanında hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 37 Bin 591 tekil sayıya ulaşmış durumdayız. Bundan sonrada bu hizmetlerimizi devam ettirerek Suriyeli ve yerel halkın kaynaşması ve uyumu için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.