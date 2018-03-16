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Bu haber 16 Mart 2018 13:40:41 Tarihinde eklenmiştir.

Yılmaztekin;Katıksız Vatan Hainliği...

“Büyük Sultan’ı gençlerimiz iyi tanımalı”

Yılmaztekin;Katıksız Vatan Hainliği...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, Osmanlı İmparatorluğunun var olma mücadelesinde 33 yıl tahtta kalarak tarihe damgasını vuran büyük sultan Abdülhamid’in, gerçek bir diploması kurdu ve siyasi deha olduğunu, yeni neslin onu çok iyi tanıması gerektiğini söyledi.

Yılmaztekin, kendisinin girişimleri ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Şanlıurfalılarla buluşan Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları ve danışman kadrosunun Esentepe Mahallesindeki Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleşen halkla buluşmasında açılış konuşması yaparak, gençlere nasihatlerde bulundu.

Vefatının 100. yılı sebebiyle Sultan Abdülhamid Han'ın hatırasını yaşatmak ve daha geniş kitlelere anlatmak amacıyla Cumhurbaşkanlığının himayesinde söyleşi, şiir ve kitap hediyesi gibi kültürel buluşmaların yer aldığı organizasyonlar düzenlediğini anımsatan Yılmaztekin, Türkiye’nin yaş ortalaması en genç illerinin başında gelen Şanlıurfa’da böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemine işaret etti.


33 YIL TAHTTA KALDI

Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinde tarihe damgasını vuran ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı “Payitaht Abdülhamid” dizisinin oyuncu ve danışmanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Av. Yılmaztekin, Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının özellikle genç nesil tarafından çok iyi idrak edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GENÇLERE SESLENDİ
Gençliğin ağabeyi olarak tanınan Milletvekili Yılmaztekin, salonu dolduran gençlere de seslenerek, “Zihinsel köleliğin, fikirsel iflasa çevrildiği günümüzde de kimi köşe yazarları ve entelijansiya çevreler tarafından, ötekileştirilip karalanmaya çalışılan son hükümdar, kendisini anlayabilen, fikirlerine sahip çıkan, sizler gibi ufku geniş gençler tarafından, hak ettiği değere kavuşacaktır” dedi.

İDEOLOJİK KÖRLÜK
Yılmaztekin, imparatorluğun içinde bulunduğu maddi imkânsızlıkları fırsat bilerek, devletin borçlarına karşılık, vatan toprağını isteyenlere; “bu topraklar kanla alındı, ancak kanla verilir” diyerek tarihe not düşen Sultan’ın, vatan sevgisini ve şuheda hürmetini görmezden gelmenin ancak ideolojik bir körlükle açıklanabileceğine işaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HATIRLATMASI
Milletvekili Av. Yılmaztekin, “Altı asır boyunca İslam’a sancaktarlık, ümmete mihmandarlık yapmış bu milleti, köklerine bigâne hale getirmeye çalışanlar, bizler burada olduğumuz sürece bunu asla başaramayacaktır! Bizler biliyoruz ki; ecdat düşmanlığı konusunda paydaş mahfiller, dün Abdülhamid Han’a nasıl iftira atıyor ve saldırıyorlarsa, bugün de aynı kampanya ve kumpasları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için yürütüyorlar” dedi. 

KATIKSIZ VATAN HAİNLİĞİ 
Çıkartılan ayaklanma ve isyanlarla tahttan indirilerek sürgüne gönderilen Abdülhamid Han ile, aynı akıbeti yaşamasını arzu ettikleri Recep Tayyip Erdoğan’ı, aynı tarz ve yöntemlerle hedefe koyduklarının altını çizen Yılmaztekin, “Yerli ve milli duruştan duydukları rahatsızlığı, ortak bir nefret diline dönüştürerek, geniş kitleleri etki altına almaya çalışmak, dün de vatan hainliği idi, bugünde katıksız vatan hainliğidir” ifadelerine yer verdi. 


Yılmaztekin, konuşmasını, “Sözlerimin sonunda bir kez daha büyük sultan Abdülhamid Han’a Allah’tan(c.c.) rahmet ve merhamet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî, komşusu “levlâke sırrının mazharı olsun” diye tamamlayarak, katılımcılara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Milletvekili Av. Yılmazekin’in konuşmasının ardından dizinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu ve dizi danışmanı Orhan Osmanoğlu, dizi oyuncuları Volkan Keskin ve Duygu Gürcan da halk ile sohbet etti.
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