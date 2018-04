Karaköprü'ye Yeni Yollar Kazandırılıyor

Her geçen gün büyüyen ve yeni yerleşmelerin oluştuğu Karaköprü'de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından yol seferberliği sürüyor. İlçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Seyrantepe Mahallesinde yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor.İlçenin yeni gelişen ve yapılaşmanın arttığı mahallelerinde vatandaşların talebi ve ihtiyaç oluşması üzerine Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından yeni yollar açılması talimatı verilirken, Fen İşleri ekipleri muhtelif yerlerde yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Yol Medeniyettir' düsturuyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Metin Baydilli, ilçenin her tarafında gerekli görülen yerlerde yeni yollar açtıklarını dile getirdi.Başkan Baydilli, "Her yıl önemli bir büyüme gerçekleştiren ilçemizde doğal olarak yeni ihtiyaçlar meydana geliyor. Mahallelerimize yaptığımız gezilerde gerek kendi gözlemlerimiz gerekse vatandaşlarımızın talebiyle yol ihtiyacı olan yerlerde yeni yollar açılması için Fen İşleri ekiplerimize talimat veriyoruz. İlçemizin hızlı gelişen mahallelerinden olan Seyrantepe'de ihtiyaçlar dâhilinde yeni yollar açıyoruz. Bunun yanında yine vatandaşlarımızın kış aylarında çamurlu yollarda sıkıntı çekmemesi için de açtığımız yollarda Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları biter bitmez kilitli parke döşeme işlemi yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlara bağlı olarak program dâhilinde yol çalışmalarımız sürüyor. Yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Seyrantepe'nin yanı sıra Doğukent, Atakent ve Batıkent gibi mahallelerde de yeni yollar açmaya ve kilitli parke döşemeye devam ediyor.