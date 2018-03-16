Urfa'ya Can Geliyor

Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık’ın ataması Balıkesir İl Müftülüğüne yapıldı.Balıkesir yolcusu olacak olan Müftü İhsan açık’ın yerine ise Bingöl Müftüsü Mecit Can geçecek.Atama ile ilgili imzaların atılması önümüzdeki günlerde bekleniyor.Urfa’mıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletirken, İhsan Açık’a da yeni şehirdeki görevinde başarı diliyoruz.1962 Yılında Elazığ Alacakaya ilçesi Yalnızdamlar köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde tamamladıktan sonra Elazığ İmam-Hatip Lisesini dışarıdan bitirdi.1982-84 yılları arasında askerlik görevini ifa etti.1985 Yılında Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-Hatip olarak göreve başladı.1988 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanarak 1993-1994 Eğitim-Öğretim sezonunda bu fakülteden mezun oldu.1995-1997 yılları arsında bir taraftan Haseki 12.Dönem Arapça ihtisas kursuna devam ederken, aynı dönemde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında Yüksek Lisans yaptı.1998 Yılında Malatya İli Pütürge ilçesine Müftü olarak atandı. Daha sonra 5 yıl Elazığ Keban İlçe Müftülüğü, 6 yıl Elazığ İl Müftü Yardımcılığı görevlerini yürüttü.İyi derecede Arapça, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Halen Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalında doktora programına devam etmektedir.17 Mart 2011 tarihinde başladığı Bingöl İl Müftülüğü görevini sürdürmekte olan Müftü Mecit CAN, evli ve 4 çocuk babasıdır.