Altun, Aramıza Katıldı

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Köşe yazarlığından nam salmış, kelime yeteneği ile bizleri oldukça doyurmuş olan Mehmet Sebih Altın’un aramıza katılmasından mutluluk ve onur duyuyoruz.Yeni yazarımız Mehmet Sebih Altun’un il yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz."Beyinleri ve Ruhları Esir Almak"