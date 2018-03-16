'Birecik Belediye Başkanı Avukat Ama İş Güvenliğinden Bi Haber'

Birecik Belediyesi Sahil Park ve Mezra mahallesinde ağaçlandırma çalışmalarına güvenlik önlemleri almadan başladı.Belediye’ye bağlı Park Bahçe ekiplerinin ağaçlandırma çalışması sırasında güvenlik önlemleri almadan ağır iş makinalarında çalışan işçiler dikkatlerden kaçmadı.Park Bahçe Ekipleri korumalıksız, kasksız bindiği makinanın üzeninde işlerine devam ettiler.Traktörün arkasında bulunan iş makinesinin üzerine çıkan bir çalışanın üzerinde iş güvenliğini sağlayacağı herhangi bir korumanın olmaması iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına aykırı olmakla beraber, avukat bir Belediye Başkanına sahip olmaları da durumu daha da ilginç kılıyor.