15 Temmuz Gazileri Hilvan'da!

Hilvan Kaymakamlığı, Hilvan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜGVA işbirliği ve Hilvan Anadolu Lisesi tarafından organize edilen "Şehadet ve Diriliş Buluşması" programı düzenlendi.

Hilvan gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkan vekili Nusreddin Esen, Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü mehdi Turgut ve ilçe protokolü ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Programa, 15 Temmuz'un gazilerinden Yusuf Ak, Danyal Şimşek, Mehmet Şükrü Kıntaş, Ayla Kasarcı, Yasin Kasarcı, Üzeyir Civan ve Muhammed Irmak konuşmacı olarak katıldı.Yaklaşık 2 saat süren program yoğun ilgiyle izlendi.

"Şehadet ve Diriliş Buluşması" programının başında söz alan Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, 'İnsanoğlu unutan bir varlık olması, unutmanın acıları dindirmesi için bazen büyük bir lütuftur. Ama, bazen öyle anlar var ki, asla unutmamak gerekiyor. Unutmamanın da ötesinde gelecek nesillere hatırlatmamız gerekiyor ki, ümmet ve millet olabilelim' dedi.