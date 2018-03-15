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Bu haber 15 Mart 2018 22:57:27 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vekil Suç Duyurusunda Bulundu!

Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği’nin verdiği gazete ilanı hakkında kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Urfalı Vekil Suç Duyurusunda Bulundu!

CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Avukat Mahmut Tanal, şeker pancarından üretilen şeker ile nişasta bazlı şekeri (NBŞ) bir tutan, Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği’nin verdiği gazete ilanı hakkında kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Mahmut Tanal’dan o derneğe suç duyurusu!
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği hakkında kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği, gazetelere ilanlar vererek nişasta bazlı şeker ile şeker pancarından üretilen şekerin eş değer olduğunu söylemiştir. Tanal, ilana ilişkin şunları söyledi:

“Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği, gazete ilanında ‘Mısırdan elde edilen şeker esas olarak glukoz ve früktozdan oluşmaktadır. Pancardan elde edilen şeker olan sakarozun yapı taşı da glukoz ve früktozdur. Her iki şekerde de yaklaşık olarak aynı oranda glukoz ve früktoz ihtiva eder’ şeklinde beyanda bulunuyor. Yani şeker pancarı şekeri ile nişasta bazlı şekeri bir tutuyor. Bu bilgi kamuoyunu yanıltıcı bir bilgidir. Kamuoyunu yanıltan bu tür bilgiler ile halkta nişasta bazlı şekerin zararlı olmadığı algısı yaratılmak isteniyor. Şeker fabrikalarının satışına meşruiyet kazandırmak için bu kamuoyu algısı sivil toplum kuruluşları eliyle yapılıyor.”
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini teslim eden Tanal, kamunun sağlığını hiçe sayarak, Nişasta bazlı şekerin zararlı olmadığını iddia eden ilanın gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kamuoyunu aldatma amacı içerdiği için dernek hakkında soruşturmanın başlatılmasını talep etti.

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Sağlık
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