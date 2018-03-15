Sevilen şarkıcı Ferman Toprak, İzmir'e yerleşen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Tatlıses, 1.5 ay sonra ilk kez baba olacak Ferman Toprak'a nasihat de verdi.Sevilen türkücü İbrahim Tatlıses, ''Allah inşallah doğacak olan kızının mürvetini de görmeyi sana nasib etsin'' dedi. Toprak ise ''Onun tecrübelerine ihtiyacım vardı. Ağabeyim bana çok güzel tüyolar verdi'' yanıtını verdi.