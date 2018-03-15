Minicik bir bakterinin 24 saat içinde sağlığınızı tehlikeye atarak, ölümle sonuçlanabileceğini biliyor muydunuz? İşte 24 saatte öldüren 4 ölümcül hastalık…Deng humması ağrılı, güçten düşüren, sivrisinekten geçen, ilişkili dört deng virüsünden birinden kaynaklanan bir hastalıktır. Bu virüsler Batı Nil enfeksiyonu ve sarı hummaya neden olan virüslerle ilişkilidir. Her yıl dünya çapında 100 milyon deng ateşi vakasının ortaya çıktığı tahmin ediliyor.Son yılların en popüler ölümcül virüsüdür. Bu virüs vücutta ishalle beraber kendini gösterir. Bu ishali kanamalar ve yüksek ateşle ortaya çıkan hastalık çoğunlukla ölümle sonuçlanmakta. Ortalığı kasıp kavuran bu hastalık ise vücut sıvıları ile bulaşıyor. Bu hastalıktan korunmak için herkesle öpüşmeyin veya herhangi birinin suratına hapşırmasına izin vermeyin.Bağışıklık sistemini bitiren bir virüs çeşididir. Bu virüs grip şeklinde kendini gösteriyor ve kolay kolay geçmiyor.Veba bakterisi insanlara, pire ısırmasıyla, sıvı veya dokularla doğrudan temasla veba zatürresi olan kişinin öksürme esnasında havaya attığı damlacıkların sağlam kişiler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Damlacıklarla bulaşma insanlar arasında bakterinin en hızlı yayıldığı yoldur. Nadiren enfekte materyalin sindirim yoluyla alınması ile de bulaşır. Son yıllarda bildirilen kedilerden sahiplerine ve veterinerlere veba bulaşması yine damlacıklarla meydana gelmektedir.