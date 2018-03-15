15.000 TL Maaş ile Eleman Aranıyor! İşte Aranan Şartlar...

Apple yeni çalışanlar arıyor. Haftalar önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. İş yerine ise belli günler haricinde gelinmesi gerekmiyor! Apple’ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var

Apple’ın ilanlarında İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir’de de ilanları bulunuyor ve halen başvuru alıyor.



Yapılacak iş ise gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek.



İŞE GİRMENİN ŞARTLARI

Apple işe alacağı kişlere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün!



İşte o sorular:



Seni buraya ne getirdi?



8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.



En yakın arkadaşınız kim?



Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?



İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!



Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?



100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?



Kendini anlat, seni ne meraklandırıyor?



“NE ÜZERİNE ÇALIŞMAK İSTERSİN”

Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?



3 kutu var. 1’inde elma, 1’inde portakal ve 1’inde hem elma hem portakal var. Kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1’ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin?



Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?



Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?



Bir kişi bilgisayarı için ‘beton gibi’ diyor. Ne yaparsın?



Sen, zeki misin?



“HATALARINI ANLAT”

Hataların neler ve bunlardan ne öğrendin?



Bir yöneticinin kararına katılmadığın oldu mu ve bu olaya nasıl yaklaştın? Bir örnek ver ve tepkilerini açıkla.



Bir bardağa su doldurdun ve bardağı, pikabın üzerine koydun. Yavaşça hızlanmaya başladı. İlk önce ne olur?



Hayatında gurur duyarak yaptığın bir şey söyle!



Seni neden işe alalım?



Yaratıcı mısın? Yaratıcı bir şey söyle!



Bir alçak gönüllülük örneği tarif et.



Bir müşterinin problemini çözmekten veya iyi bir deneyim yaşatmaktan daha iyi olan şey nedir?