Ufacık Çocuğa Bakın Ne Yaptı!

ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN ! UFACIK ÇOCUĞA YAPTIĞINA BAKIN……

Görüntülerdeki kişinin yanında duran bebeğin kime ait olduğu bilinmiyor.

Kardeşi olduğu iddia ediliyor! Fakat aralarındaki yakınlık ilişkisi ne olursa olsun, ister abi kardeş ister kendi çocuğu böyle bir vicdansızlık ne görüldü ne duyuldu!

Önce müzik eşliğinde dans etti sonra kucağına aldığı bebeği duvara doğru fırlattı! Kameraya çarpan bebek görüntünün kapanmasına neden oldu!

Ve bu karelerden sonra ne olduğunu kimse bilmiyor!