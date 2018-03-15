SKANDAL… Her şey Eşine ”Gece Yatağıma Gelen Sen miydin” Diye Sorunca Ortaya Çıktı

Olayın ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada H.S. tutuklanırken, kürtaj yaptığı ileri sürülen doktor hakkında da soruşturma başlatıldı.

Skandal olay, iddiaya göre H.S.’nin verdiği ifadelere göre ilginç bir şekilde ortaya çıktı. Buna göre H.S. bir gece uyuduğu sırada yatağına gelen ve karanlıkta eşi zannettiği kişiyle ilişkiye girdiğini söyledi. Ertesi sabah eşi S.S.’ye gece ilişkiye girdiği kişinin kendisi olup olmadığını sorduğunda C.C. ile ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine C.C. koruyucu annesi S.S.’ye olayı anlatarak, eşiyle çok uzun zamandan biri ilişki yaşadıklarını söyledi. Olayın ortaya çıkması üzerine evden kaçan C.C. Malatya’da yaşayan öz annesi R.C.’nin yanına giderek durumu anlattı.

PANİĞE KAPILDILAR: Koruyucu aile de anne R.C.’yi arayarak görüşmek istedi. Anne R.C.’nin, görüşmeyi reddederek koruyucu aileden şikayetçi olacağını söylemesi üzerine, endişeye kapılan H.S.ve S.S. çifti geçen 14 Temmuz’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurarak birim görevlilerine yaşananları anlattı.

ÇOCUKLAR ELİNDEN ALINDI : Kurumda yapılan koruyucu aile komisyon toplantısı sonucunda H.S. ile hamilelik sürecini sonlandırdığı iddia edilen doktor H.V.G. hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması; ailenin yanında bulunan biri erkek 3 çocuğun alınarak kurumun yurtlarına yerleştirilmesi; H.S. ve S.S. çiftinin koruyucu aile statülerinin sonlandırılmasına karar verildi.

Ayrıca H.S. ve S.S. çiftinin kendi öz çocukları olan 7 yaşındaki E.S.’nin de aileden alınması yönünde soruşturma başlatılması istendi.

KORUYUCU BABA TUTUKLANDI : Komisyon toplantısında alınan kararlar çerçevesinde koruyucu baba H.S. ve doktor H.V.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın ifadesini aldığı H.S. geçen hafta tutuklanarak cezaevine konuldu. H.S.’nin verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği, bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İfadesi alınan C.C. ise ailenin yanında kalmaya başladığı tarihten itibaren H.S. ile ilişki yaşadıklarını, aldırdığı bebeğin de H.S.’den olduğunu, sonraki tarihlerde de ilişki yaşamaya devam ettiklerini anlattı. Kadın Doğum Uzmanı doktor H.V.G. ise savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. DHA’nın görüştüğü doktor H.V.G. olay tarihinde söz konusu kişinin kendilerine gelerek koruyucu aile olduğunu, yanında kalan kızın okulda yaşadığı bir ilişki nedeni ile hamile kaldığını ve bebeği aldırmak istediklerini söylediğini anlattı.