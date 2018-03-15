​Urfa’nın Göbeğinde Soyundu

Atatürk Bulvarında bulunan zabıtalar, tezgah açmak isteyen vatandaşa müsaade etmedi. Vatandaş, çabalarına rağmen zabıtayı kararından döndüremeyeceğini anlayınca, Cebeci ve Kürkçüoğlu iş Hanının tam ortasında bulunan caddede soyunarak durumu protesto etti.Zabıtaların kendisine yaklaşmasına müsaade etmeyen vatandaş, bağrışmalarıyla kalabalığı başına topladı.Zabıtaların uyarılarına rağmen bir süre caddede bu şekilde dolanan vatandaş kalabalığın arasında gözlerden kayboldu.