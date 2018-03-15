​Akçakaleli Çiftçilerin Elektrik İsyanı

Akçakale’de uzun zamandır elektrik sorununun yaşanması beraberinde diğer sorunları da getiriyor.1 haftadır elektrikleri olmayan Akçakale'ye bağlı Limonlu Köyü'nün çiftçileri, “Pamuklarımız kurudu” diyerek seslerini yetkililere duyurmak için ellerinden geleni yapıyor.Yetkililere duruma el atmadıkları için oldukça kızgın olan çiftçilerdediler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere seslerini duyurmak isteyen çiftçiler, çektikleri videonun yayılması için herkesten yardım bekliyor.