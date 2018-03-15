​Akçakaleli Çiftçilerin Elektrik İsyanı

1 haftadır elektrikleri olmayan Akçakale'ye bağlı Limonlu Köyü'nün çiftçileri, “Pamuklarımız kurudu” diyerek seslerini yetkililere duyurmak için ellerinden geleni yapıyor.
Yetkililere duruma el atmadıkları için oldukça kızgın olan çiftçiler “Borcumuz olmadığı halde elektriklerimiz kesiliyor. Ekinlerimizi sulayamıyoruz. Bizler küçük çiftçileriz. En çok zarar bize vuruluyor. Daha öncekilerin borçlarından dolayı borcu olmayan çiftçiler de mağdur oluyor. Bizlere yardım edin” dediler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere seslerini duyurmak isteyen çiftçiler, çektikleri videonun yayılması için herkesten yardım bekliyor.
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