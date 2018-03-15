Urfa'dan Ankara'ya Mektup 'Sürüniyıh İşte'

Urfa’da geçen Pazar gecesi yaşanan kalp krizi sonucu Elazığ’a sevk edilen Şevket Altındağ’ın ani ölümü sevenlerini ve ölüm sebeplerini duyan Urfalılar derin üzüntü içine girmişti.Urfa’da yaşanan bu olayın ilk olmadığını insanlara ulaşamayan ve buna benzer bir çok vakanın olduğunu iddia eden vatandaşlar Urfa şivesi ile Ankara’ya bir mektup yazdı.Sağlığın Urfa’da ucuz olduğunun acı gerçeğini yazan Urfalılar mektupta şunları ifade etti;“Ankara'yaEy kaşları kara, gözleri ela abelerim…Mektubuma başlarken kara kaşlarıyzdan, ela gözlerizden öperem. Nasılsız eyi misiz? İnşallah eyisizdir. Bizi soracak olursayız, boş verin canımız cehenneme. Sürüniyıh işte.Ha abey bu mektubı tek benim için yazmıyam vallahi seniy akrabalarıy da hestehanada gördim. Onlarda haho çağıriydı. onlar için de yazıyam vallahi. allahıy seversey biye kızma bak. Rebbim bi ömrü bizden alsın size versin. Bizim zatana bir poha yaradığımız yok. Bı hastahanaları kapatıkları ve açık olanların da içini boşalttıkları için rebbim emegi geçenlerden razı olsun. Ne hoş gene eskisi gibi bi hestemiz oldığında ne hoş Enteb’e, Adana’ya, Diyarbakır’a, Malatya’ya bi de Elaziz’e gidiyih. Kara yere kef ediyih. Hestemiz bi gün daha yaşasa da bıralarda bi gün daha kef etsak diye rebbime yalvarıyık. Eskiden başka memleketleri görmah için ancak eskere giderken Urfa’nın çıharısına çıhabilirdık. Şimdi bı hestehanalar kapandı yada içleri boşaltıdı da çok şükür bi sebep daha çıktı Urfa’dan başka şeherleri görmah için.Urfa’nın hestehana bahçaları pis vallahi. Hele Enteb’in, Adana’nın, diyarbakır’ın, Elaziz’in, Malatya’nın hastahana bahçaları ne keder hoş. Geçen komşımız anlatidi. Ankara’ya götürmüşler hestelerini. Olacak o kadar. Onlar zenginler deyye Ankara’ya keder götürebilmişler. Ne keder hoşmış oralar. Meho, Ehmo, Hesso, Beko, Mıço, Mamo, İbo lo işte hepimiz işsizıh. boşverin bak bına üzülmeyin. Karayere olah.Mektubu dün gece yazacahtım ama işıklar söndı. Aha bı arada 7 köyde bide urfa’da 4 taziye evinde taziye var. Ben siye yakınlarının telefonlarını ataram ara, hoşlarına gider, en eyyi adam sen olırsan. Karayere olah. bizim için daha ne yapasız. Rebbim tuttığıyzı altın ede inşallah.Abey bak hele pazar gecesi saat 2 de Balıklıgöl Devlet Hestehanası acilinde, kalp krizi geçiren Şuski'deki Şevket Altındağ, sevkedildiği Elazığ’da öldı. 51 yaşındadı daha. Teeziyesi Soro İmam Teeziye Evinde unutma ha abey.Aynı gece kalp krizi geçirdiği için gene Balıklıgöl Devlet Hestehanası tarafından, Malatya ya sevk edilen yine kalp krizi hastası 52 yaşındaki Mehmet Kılıç da böbrekleri iflas etmiş ve beynine oksijen gitmemiş diye makinaya bağlı yoğun bakımdaymış.Benim arvadın dayzası feride Kürkçüoğlu da geçenlerde kalp krizi geçirdığı için ambülansla Balıklıgöl Devlet Hestahanasına acile götürüldü hemen sevk ettiler ve öbır hestehanada öldi. Çok şükür bı Balıklıgöl Devlet Hestehanası kalp krizlerinde çok eyyi. Hiç kimse orda ölmiy. Onların heç suçu yok. Adamlar ne yapsın daha.Gönderiyler hesteleri ordan çıktıktan sora hesteler öliler. Birinin yaşı 70. eee zatana işi bitmiş. Doktor ne yapsın. Digerlerinin yaşları ellli. e canım ölecakları zatana belli. Doktor ne yapsın.Lo amaaaaaan. Boş ver moralıy bozma. Bak abey otobosa isot, frenksuyu, sadeyağ, fıstık bi de şireyi verdim. Neyse lo ben sizi fazla meşkul etmiyim. Şimdi işiz çok, toplantıyız vardır. heppi urfa için çalışıysız. Ne keder anlayışsızam seni meşgul ediyem. Biz yerre girah. Bizi boşverin. Urfıya ne zaman gelecaksayız önceden heber verin ki karşılıyah bak yoksa vallahi küserıh. İstemiyerakta olsa mektubuma son verirken siz çok yaşayın inşallah,”