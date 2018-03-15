Sevilen Programın Son Bölümünde Herkesi ŞOKE Eden Detay!

Show TV ekranlarında yayınlanan “Gelin Evi”’nde bu haftanın üçüncü gün yarışmacısı Esra Akyıldız oldu.Gelin evine giden yarışmacılar her şeyi inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Eve gelen yarışmacılar ilk olarak hediyelerini verdi.

Esra, kendisine gelen hediyeyi büyük dikkatle açtı.Paketin içinden çamaşır askısı çıkınca Esra kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Paketi ilk olarak resim çerçevesi sandığını söyleyen Esra, çamaşır askısına da mutlu olduğunu söyledi.Gelin Evi’ndeki Alev Öztürk isimli gelinin kıyafeti büyük yankı uyandırdı.



Yarışmanın Facebook sayfasından ‘Alev hanımın bugün ki kıyafeti hakkında ne düşünüyorsunuz?’ notuyla paylaşılan fotoğraf büyük tepki çekti.