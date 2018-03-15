Şanlıurfalı Liseliler İdolleriyle Buluşmaya Devam Ediyor

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın başlamasına sayılı günler kala, arşivden çıkan fotoğraflar heyecanı ikiye katladı. 21 senedir aralıksız devam eden dünyanın en uzun soluklu yarışmasında, bugüne kadar birbirinden ünlü isimler liseli gençlerle bir araya geldi.

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından organize edilen yarışmada, genç müzisyenler 20 senedir; Nilüfer, Nükhet Duru, İlhan Şeşen, Teoman, Hayko Cepkin, Şebnem Ferah, Nev, Harun Tekin, Edis, Manga, Göksel, Demet Akalın ve Martha Wash gibi idol olarak gördüğü isimlerle buluştu.

23 – 24 Mart’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde başlayacak fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın elemeleri, 30 Mart’ta Ankara ve 6 – 7 Nisan’da İzmir’de devam edecek. Liseli gençler,28 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek dev final ile birlikte, gerek sahnede gerekse kulislerinde birbirinden ünlü isimlerle bir araya gelmeye devam edecek.