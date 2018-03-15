Yayınladığımız Haberden Sonra Urfa Valiliği Soruşturma Başlattı

"Urfa'da Kalp Krizi Geçirdi. Ambulansla Elazığ'a Gönderildi" https://goo.gl/Jku2Rd

Geçtiğimiz Pazar gecesi Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde sıra beklerken kalp krizi geçiren Şevket Altındağ, kalp masajının ardından pratisyen hekim eşliğinde Elazığ’a sevk edilmiş, yolda geçirdiği ikinci krizden sonra en yakın özel hastaneye yatırılmıştı.Şevket Altındağ bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.Olayın Urfa’da büyük tepki toplamasından sonra bu işte bir ihmal var iddialarında bulunanların sesini Urfa.com Haber Sitemizde duyurmuştuk.Bugün itibariyle valilikten sevindirici haber geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Şanlıurfa Valiliği; olayda ihmal var mı, yok mu araştıracak.Soruşturmanın ayrıntı ve sonucunu Urfa.com Haber Sitesinden öğrenebilirsiniz.Konu ile alakalı bir önceki habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;