Yayınladığımız Haberden Sonra Urfa Valiliği Soruşturma Başlattı

Şevket Altındağ bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.
Olayın Urfa’da büyük tepki toplamasından sonra bu işte bir ihmal var iddialarında bulunanların sesini Urfa.com Haber Sitemizde duyurmuştuk.
Bugün itibariyle valilikten sevindirici haber geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Şanlıurfa Valiliği; olayda ihmal var mı, yok mu araştıracak.
Soruşturmanın ayrıntı ve sonucunu Urfa.com Haber Sitesinden öğrenebilirsiniz.
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