Harran Belediye Başkanı Hakkında Ağır Suçlamalar

Harran’da yapılması planlanan hastane için seçilen araziden ekmek parasını kazanan vatandaş,dedi. Kendi arazinde ekinlerinin olduğunu ve henüz biçme işlemine geçmeden arazi üzerinde çalışmaların başlatıldığını dile getiren vatandaş bu durumdan oldukça muzdarip durumda.Hastanenin başka alana neden yapılmadığı sorgulandığında vatandaşın verdiği cevaplar hayrete düşürdü. Vatandaş,dedi.Bugün öğle saatlerinde arazide çalışma başlatmak isteyen çalışanlarla ters düşen arazi sahibi, arazisine iş makinalarının girmemesi için direndi. Ailesi ve akrabaları tarafından da desteklenen arazi sahibi arazide kalabalık oluşturarak iş makineleri engellemeye çalıştılar. Mahkeme kararını beklemeden çalışmaları başlattığı gerekçesiyle Harran Belediye Başkanına kızgınlığını dile getiren vatandaş, “Seçimler yaklaştı, Başkan kazanacağından umutsuz olduğu için Kendi mal varlığının olduğu bölgede kurulması planlanan hastanenin çalışmasına bir an önce başlamak istiyor ki görevden ayrılmadan son kez büyük bir vurgun yapabilsin diye” yorumunda bulundu.Harran Belediye Başkanını kast ederek, “Vurgunlara Doymadın. Bugüne kadar yediğin yeter” diyen vatandaşın konuyla alakalı çarpıcı açıklamaları şöyle,“Harran Belediye Başkanı, Harran’a yeni hastane yapılması için neden Harran’ın merkezi olmayan, sulu tarım arazilerinde yapmak istiyor? Neden mahkeme kararını beklemeden bu imar işini karambole aceleye getirmeye çalışıyor? Bunun tek bir açıklaması var bu imardan elde edeceği rant ve vurgun.Yeni yapılacak olan hastanenin merkezin dışında yapılmasının amacı belediye başkanın evinin önünde olması, petrol ve yemek şirketinin önünde olması, yeni yaptırdığı iş yerlerinin tamda önünde olması, başkanın şahsi arazilerinin hemen karşısında olmasıdır.Biz elbette ki hastane yapılmasına karşı değiliz daha merkezi bir yere kendisinin şahsi menfaati olmayan bir yere yapsın. Bu yapılacak olan hastaneyi millete hizmet etmek için istemiyor, aksine kendi mal varlığına hizmet etmesi için istiyor. Neden daha merkezi bir yerde değil de tam evinin önünde yaptırmak istiyor? Beyefendiler hizmet için hastane yapacakmış, tabi yersen! O hastane Başkanın şahsına hizmet edecek, bunu herkes çok iyi biliyor.Mesele rant elde etmektir. O hastanenin etrafında kaç tane kendi hesabına ait işyeri açacak Allah bilir. Harranlı kardeşlerimin hafızası diridir, bende iyi bilirim onlarda iyi bilir; Harran Belediye Başkanı’nın göreve gelmeden önceki malvarlığıyla, (yani altında sadece Flash Renault 11 araba olduğu zamanlardan bahsediyorum) şuan ki malvarlığı bir midir? Elbette ki değildir. Evler, arabalar, şirkeler ve o şirketlerin ihalelerinden elde ettiği servet üstü servetler… O ihalelerin ne kadarı hakkıyla alınmıştır, o da aşikar!Harran’a hizmet için gelen paralar nerede? Hangi hizmetlerde kullanılmıştır? bir kaç caddeye parke taşı döşemekten başka ve köy yollarını moloz yığınıyla yol yapmaktan başka… Şimdi kalkmış hizmet yapacağım diyor, millete hastane yapacağım diyor, o hastaneyi ve imarı sadece kendi menfaati için yapacak. Yeni mi aklına geldi? 10 yıldır görevdesin, secimler yaklaştı kaybedeceğini anladı son bir büyük vurgun vurmak istiyor. Herkes uyanık olsun.Seçimlerde Türkiye birincisi çıktık. Bu asla Belediye Başkanı’nın etkisiyle olmamıştır. Bütün Harran halkı reise (Cumhurbaşkanına) oy verdi, Belediye Başkanı için değil. Urfa’nın bütün ilçelerine bir bakın, her konuda en geri kalmış ilçe maalesef bizim Harran’dır. Ne acıdır ki Harran’ın adına koskoca bir üniversite var ama Harran’da bir yüksekokulu bile yok. vs. vs.”