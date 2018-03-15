​Urfaspor’umuza Taraftar Dopingi

Tesislere gelerek meşaleler yakarak görsel şova imza atan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi.TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk için mücadele eden Sarı-Yeşilli takımımıza, taraftarlardan büyük destek geldi. Ligin 27. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı zorlu Bandırmaspor maçı öncesinde GAP Vadisi Tesislerine akın eden taraftarlar, meşaleler yakarak görsel şova imza attı. Onlarca meşaleyi aynı anda yakarak şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, Bandırmaspor maçı için futbolculardan galibiyet sözü aldı. 63 Urfaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çiçek ve Şanlı Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Kerim Aktosun, futbolculara yönelik yaptıkları konuşmada, Bandırmaspor ile şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacaklarını ve bu karşılaşmadan Şanlıurfa’ya galibiyetle dönmeleri gerektiğini söyledi.Teknik Direktörümüz Ahmet Taşyürek de, Bandırmaspor maçını kazanarak kente dönmek istediklerini söyledi.TFF 1. Lig’den şerefleriyle düştüklerini belirten Kaptanımız İzzet Yıldırım ise, ligde kalan 8 maçtan en iyi sonuçlar alarak, şampiyon olacaklarını belirtti.Taraftarlar, daha sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tesisten ayrıldı.