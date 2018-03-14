​Banksız Park Mı Olur? Urfa’da Olur

Havaların ısınması ve bu sene hakkıyla yaşamadığımız kış, yerini bahara bırakıyor. Havaların da ısınmasıyla farklı bir güzelliğe bürünen Urfa’da yeni park alanları yapımını da hızlandıran Şanlıurfa Belediyesi, çevre düzenlemeleri, refüj çalışmaları, kavşak düzenlemeleri çalışmalarının yanı sıra modern parklar yapmaya da devam ediyor.Bu parklardan bir tanesi de 11 Nisan Kurtuluş Parkı… fakat bu parkı diğer parklardan ayıran bir özellik var; Banklarının olmaması…11 Nisan Kurtuluş Parkının içinde bir parkta bulunması gereken her şey mevcut. Parkta her şey düşünülmüş fakat oraya gelen vatandaşların oturması için bir bank düşünememişler.AVM’nin yanında, şehrin göbeğinde bulunan parka, soluklanmak için gelen veya ailesi ve çoluk çocuklarıyla gelen vatandaşlar, çocukları park alanında oynarken, onları oturup izleyecekleri bir alan yok!Parkın düzenlemesi o kadar güzel, o kadar düzenli ki yetkililer, bu düzeni bozan tek şeyin o parka banklar kurmak olacağını düşünmüş olacaklar ki vatandaşın oturabileceği bir bank yapmamışlar.Vatandaş 11 Nisan Kurtuluş Parkına geldiğinde nerede oturacak? Çimlerde… Eee çimlere basmak yasak!