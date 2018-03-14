Urfaspor'a Taraftar Desteği!

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk için mücadele eden Sarı-Yeşilli takımıma, taraftarlardan büyük destek geldi. Ligin 27. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı zorlu Bandırmaspor maçı öncesinde GAP Vadisi Tesislerine akın eden taraftarlar, meşaleler yakarak görsel şova imza attı. Onlarca meşaleyi aynı anda yakarak şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, Bandırmaspor maçı için futbolculardan galibiyet sözü aldı.Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, Bandırmaspor maçını kazanarak kente dönmek istediklerini söyledi.TFF 1. Lig’den şerefleriyle düştüklerini belirten Kaptan İzzet Yıldırım ise, ligde kalan 8 maçtan en iyi sonuçlar alarak, şampiyon olacaklarını belirtti.Taraftarlar, daha sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tesisten ayrıldı.