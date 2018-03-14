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Bu haber 14 Mart 2018 19:56:34 Tarihinde eklenmiştir.

Devlet Vatandaşlarına 5 Bin TL Dağıtıyor..! İşte Şartları..

Devlet annelere, evlenenlere, ev alanlara, hasta bakanlara, iş arayanlara, yetimlere ve muhtaçlara farklı isimler altında destek sağlıyor. Toplu paranın yanında, düzenli maaş da veren devlet, bu yolla aile bütçesine katkıda bulunuyor. Bu saydıklarımız sadece birkaçı, haberin olmazsa faydalanamazsın, peki nasıl destek alacağız?

Devlet Vatandaşlarına 5 Bin TL Dağıtıyor..! İşte Şartları..

Devlet annelere, evlenenlere, ev alanlara, hasta bakanlara, iş arayanlara, yetimlere ve muhtaçlara farklı isimler altında destek sağlıyor. Toplu paranın yanında, düzenli maaş da veren devlet, bu yolla aile bütçesine katkıda bulunuyor. Bu saydıklarımız sadece birkaçı, haberin olmazsa faydalanamazsın, peki nasıl destek alacağız?

‘EV’LENENLER YAŞADI: Devlet ‘konut hesabı’ açıp 3 yıl düzenli ödeme yapanlara, konut alım tarihindeki birikimin yüzde 20’sine kadar katkı ödüyor. Devlet katkısında üst limit 20 bin liraya çıkıyor. Evlilik hazırlığı yapanlar, bankada çeyiz hesabı açtırabiliyor. En az üç yıl bu hesaba düzenli ödeme yapanlar, evlendikten sonra altı ay içinde başvurarak devlet katkısı alıyor. Burada devlet katkısının üst limiti 7500 liraya çıkacak. Evlenecek çiftler bu yardımlardan ayrı ayrı yararlanabiliyor. Böylece ev ve çeyiz yardımının miktarı 55 bin TL’ye çıkıyor. Yardım alabilmek için bankalara başvurmak yeterli.

24 MAAŞ ÇEYİZ PARASI: Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda ‘çeyiz parası’ ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesiliyor ve 24 maaş tutarında toplu çeyiz parası veriliyor. Başvuru SGK’ya yapılıyor.

ÇALIŞAN ANNEYE 5050 LİRA: Çalışırken anne olanlara yapılan ödeme, doğum izninin kullanıldığı dönemi kapsıyor. Bu ödeme için anne adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmeli. Bu durumda örneğin asgari ücretli bir anneye en az 4425 lira ödeniyor. Bu parayı e-devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Süt ve çocuk parasıyla toplam ödeme 5050 lira oluyor.

İŞSİZ ANNEYE ÖDEME: Devlet, anne olanlara çocuk sayısına göre 600 liraya kadar doğum yardımı yapıyor. Çocuk yardımı için başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılıyor. Burada çocuğun 15 Mayıs 2015’ten sonra doğmuş olması şart. 149 lira da süt parası ödeniyor.

1085 LİRA EVDE BAKIM PARASI: Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası olarak aylık 1085 lira ödüyor. Evde bakım parası için Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor. Evde bakım aylığı için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ yazması şart.

BAŞBAKANLIK YARDIMI: Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler, yaşlılar ile anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)) ve ‘Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ tarafından 680 TL aylık bağlanıyor. Bu kişiler, sağlık hizmeti ücretsiz yararlanıyor. Muhtaç aylığı için başvuranın gelirinin olmaması ya da 592 lirayı aşmaması şartı var.

İŞSİZE GÜNDE 54 TL: İşkur, İş Başı Eğitim Programı kapsamında işsiz vatandaşları hem meslek sahibi yapıyor hem de günlük 54 TL kazanmalarına olanak sağlıyor. Başvurular İşkur’a yapılıyor. Kayıt altına alınan işsiz, uygun bir iş bulununca çağrılıyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Bunun için 15 yaşını tamamlamak yeterli.

İŞSİZ ANNEYE ÖDEME: Devlet, anne olanlara çocuk sayısına göre 600 liraya kadar doğum yardımı yapıyor. Çocuk yardımı için başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılıyor. Burada çocuğun 15 Mayıs 2015’ten sonra doğmuş olması şart. 149 lira da süt parası ödeniyor.

‘EV’LENENLER YAŞADI: Devlet ‘konut hesabı’ açıp 3 yıl düzenli ödeme yapanlara, konut alım tarihindeki birikimin yüzde 20’sine kadar katkı ödüyor. Devlet katkısında üst limit 20 bin liraya çıkıyor. Evlilik hazırlığı yapanlar, bankada çeyiz hesabı açtırabiliyor. En az üç yıl bu hesaba düzenli ödeme yapanlar, evlendikten sonra altı ay içinde başvurarak devlet katkısı alıyor. Burada devlet katkısının üst limiti 7500 liraya çıkacak. Evlenecek çiftler bu yardımlardan ayrı ayrı yararlanabiliyor. Böylece ev ve çeyiz yardımının miktarı 55 bin TL’ye çıkıyor. Yardım alabilmek için bankalara başvurmak yeterli.

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