Urfalılar Dikkat,Başvurular Başladı...

Bu haber 14 Mart 2018 19:15:06 Tarihinde eklenmiştir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) yürütülen programlar kapsamında proje başvurularını almaya başladı.KKA, yürütmekte olduğu KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıktı.