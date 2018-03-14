’Maalesef Şanlıurfa‘da yaşanan son hadise de bunun yansımasıdır'

Yanmaz, bugün düzenlediği basın toplantısında, kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Elazığ‘a sevk edilen ancak kurtarılamayan ŞUSKİ Özel Kalem Müdürü Şevket Altındağ’la ilgili soruyu yanıtladı, ’Maalesef Şanlıurfa‘da sağlık sektörünün durumu içler acısıdır. Bu yaşanan son hadise de bunun yansımasıdır' dedi.
Yanmaz, yaptığı açıklamada:
’Biliyorsunuz ilimizde çok sayıda Özel Hastane, SGK sözleşmeleri yenilenmediği için kapandı. Onlar gerçekten önemli bir görevi yerine getiriyorlardı.
Devlet olarak tabi ki kim usulsüzlük yapmışsa tabi ki gerekli cezai müeyyideleri uygular, denetim mekanizmasını iyi işletip hizmet vermelerinin devam etmesi sağlanabilirdi, olmadı. Özel Hastanelerin hizmetten alıkonulmaları kamu hastanelerinin üzerindeki yükü arttırdı. Orada ciddi anlamda organizasyon ve koordinasyon eksikliği ortaya çıktı. Örneğin 2 yıl önce açılan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tam kapasite ile hizmet veremiyor. Yoğun bakım ünitesi yetersiz,. Daha önce de bir hasta yoğun bakımda yer olmadığı için Adıyaman‘a sevk edilirken vefat etmişti. Ben bunları bir siyasi malzeme yapmak istemiyorum ama durum gerçekten içler acısı.
LİYAKATİ BOŞVERMİŞLER
Yöneticilerimizin oturup; 'İnsanlarımızı çevre illere yönlendirmemek açısından mevcut fiziki şartları daha iyi nasıl kullanabiliriz, yoğun bakım hasta yatak kapasitesini nasıl arttırırız' gibi konular üzerinde kafa yormaları gerekiyor. Özellikle sağlık gibi insan hayatını doğrudan ilgilendiren bir alanda liyakat esasına göre atama yapmak zorundasınız. Buna uyulduğunu söylememiz mümkün değil. Kentte bu artık herkes tarafından konuşulan bir mevzu; İktidar partisinde ciddi iç çekişmeler var. Ayak oyunları, adam kayırma, gruplaşma ve kadrolaşma hadiseleri maalesef Şanlıurfa halkına kötü biçimde yansıyor, herkes siyasi istikbali için kendi adamını, kendi sempatizanını göreve getirmek isteyince liyakat esası bir kenara itiliyor. Sonuç olarak kamuda hizmet kalitesi azaldıkça azalıyor, vatandaşların memnuniyetsizliği artıyor’
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