’Maalesef Şanlıurfa‘da yaşanan son hadise de bunun yansımasıdır'

Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Mustafa Niyaz Yanmaz, Kentteki kamu hastanelerinin organizasyon ve koordinasyonsuzluk yüzünden vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmeti veremediğini söyledi.Yanmaz, bugün düzenlediği basın toplantısında, kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Elazığ‘a sevk edilen ancak kurtarılamayan ŞUSKİ Özel Kalem Müdürü Şevket Altındağ’la ilgili soruyu yanıtladı, ’Maalesef Şanlıurfa‘da sağlık sektörünün durumu içler acısıdır. Bu yaşanan son hadise de bunun yansımasıdır' dedi.Yanmaz, yaptığı açıklamada: