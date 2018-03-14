Fakıbaba yanlış anlaşıldı

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba yine yanlış anlaşıldı. Fakıbaba bir iki şeker fabrikasını devletin alabileceğini söyemişti. Başbakan Binali Yıldırım durumu izah etti.Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nin bir iki şeker fabrikasını devletin satın alabileceğini açıklaması çiftçilerde heyecan yaratmıştı fakat Başbakan Binali Yıldırım Fakıbaba’nın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.Yıldırım, Azerbaycan seyahati öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fakıbaba’nın açıklamalarının sorulması üzerine bu sözlerin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Pancar ekici kooperatifleri bu fabrikaları almak için teklif verebilir… kast edilen budur” diye konuştu.