Tatlıses, Pastaya Tokat Attı

2011 yılında program yaptığı Beyaz TV'nin önünde kurşun yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses, başından vurulmasına rağmen mucizevi bir şekilde kurtulmuştu. Kurtuluşuna istinaden bugünü doğum günü ilan eden Tatlıses, pasta kesip kutlama yaptı.Pasta keserken "Tüm acılara Osmanlı tokadı attım" deyip pastaya da tokat atan Tatlıses, paylaştığı videonun altına şu notu düştü: "Bugün benim doğum günüm, 7 yıl önce yeniden doğduğum gün, tekrar hayata başladığım gün... Yıllar hızla geçerken bende tüm acılara, pastanın mumlarına attığım gibi birer Osmanlı tokadı attım. Yüce Allah'ıma hamdolsun, beni sizin sevginizden mahrum bırakmadı... Beni size, sizleri bana bağışladı. Bugünü unutmayıp, bana dualarını, güzel dileklerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum... İyi ki varsınız, sağlıkla nice yıllarımız olsun inşallah..."